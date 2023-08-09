В Анапе 20-летняя мать зарезала трёхмесячного сына и пыталась покончить с собой

Молодая жительница Анапы зарезала трёхмесячного сына, после чего хотела покончить с собой. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

Всё произошло утром 8 августа на улице Кедровой садового товарищества "Автомобилист". 20-летняя девушка ударила сына ножом в грудь, от чего тот скончался. После этого она попыталась свести счёты с жизнью. В доме она проживала с родителями.

Видео © СУ СКР по Краснодарскому краю

Скорую и правоохранителей вызвали родственники пострадавшей фигурантки. Подозреваемую госпитализировали, в отношении неё проведут психолого-психиатрическую экспертизу.