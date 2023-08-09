В Анапе 20-летняя мать зарезала трёхмесячного сына и пыталась покончить с собой
Молодая жительница Анапы зарезала трёхмесячного сына, после чего хотела покончить с собой. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.
Всё произошло утром 8 августа на улице Кедровой садового товарищества "Автомобилист". 20-летняя девушка ударила сына ножом в грудь, от чего тот скончался. После этого она попыталась свести счёты с жизнью. В доме она проживала с родителями.
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Скорую и правоохранителей вызвали родственники пострадавшей фигурантки. Подозреваемую госпитализировали, в отношении неё проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
По данным краевой прокуратуры, в апреле этого года девушка была привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, но суд дал ей отсрочку от наказания в связи с беременностью. Отец ребёнка участия в воспитании не принимал.
Ранее Лайф рассказывал, что в квартире на севере Москвы было найдено тело десятимесячного ребёнка с ножевыми ранениями. Как выяснилось, убила малыша собственная мать. Её с ножом в руке обнаружил пришедший домой муж. У женщины была послеродовая депрессия, и она состояла на учёте с диагнозом "шизофрения". Подозреваемую заключили под стражу.