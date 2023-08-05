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5 августа, 08:26

18+: Мать из Приморья снимала на видео, как пыталась зарезать двухлетнего сына розочкой

В Приморье женщина отправила подруге видео с попыткой убить сына розочкой

<p>Мать из города Большой Камень Приморского края, которая пыталась убить двухлетнего сына. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55161" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мать из города Большой Камень Приморского края, которая пыталась убить двухлетнего сына. Обложка © Telegram / SHOT

Жительница города Большой Камень в Приморском крае, которая пыталась убить двухлетнего сына "розочкой" из бутылки, записывала свои действия на видео. Об этом сообщает SHOT.

Пьяная мать из города Большой Камень Приморского края пыталась убить двухлетнего сына. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, после того как женщина изрезала спину спящему сыну, она отправила видео подруге, а та испугалась и обратилась в полицию. В итоге оперативники задержали пьяную мать. В дальнейшем выяснилось, что она одна воспитывала сына, отец бросил семью ещё до рождения ребёнка. Причём мать несколько раз пыталась избавиться от малыша. Теперь же ей грозит 20 лет лишения свободы, в ближайшее время суд изберёт меру пресечения.

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Напомним, о попытке матери из Приморья убить двухлетнего сына стало известно накануне. Отмечалось, что от гибели ребёнка буквально спасло чудо — вооружённую осколками мамашу скрутили.

Светлана Оперук
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