18+: Мать из Приморья снимала на видео, как пыталась зарезать двухлетнего сына розочкой

По данным телеграм-канала, после того как женщина изрезала спину спящему сыну, она отправила видео подруге, а та испугалась и обратилась в полицию. В итоге оперативники задержали пьяную мать. В дальнейшем выяснилось, что она одна воспитывала сына, отец бросил семью ещё до рождения ребёнка. Причём мать несколько раз пыталась избавиться от малыша. Теперь же ей грозит 20 лет лишения свободы, в ближайшее время суд изберёт меру пресечения.