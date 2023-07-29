На Урале 18-летняя мать снимала и публиковала порно с трёхмесячной дочерью

В Свердловской области 18-летняя девушка снимала на видео лесбийское порно со своей трёхмесячной дочерью. Видео она опубликовала в Интернете.

Как сообщает SHOT, делала это девушка в городе Новая Ляля. Когда её дочери исполнилось три месяца, она начала снимать с ней развратные видео. Всего было сделано 16 роликов, которые мать опубликовала в Интернете.

Уточняется, что, когда девушке было 15 лет, её судили за причинение лёгкого вреда здоровью, а в 16-летнем возрасте — за кражу. Теперь за изготовление порнографии с дочерью ей грозит до десяти лет лишения свободы.