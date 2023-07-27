Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто
Избитый в Подмосковье подозреваемый в педофилии трое суток жил в угнанном авто
Задержанный по подозрению в педофилии в подмосковной деревне Мисайлово на протяжении нескольких дней жил с собутыльниками в угнанном автомобиле. Кадры из "притона" публикует SHOT.
Машина, в которой жил подозреваемый в педофилии житель деревни Мисайлово. Видео © t.me / SHOT
Местные жители рассказали, что 23-летний Александр со своей компашкой и пил, и употреблял наркотики прямо в авто. В результате их словам нашлось и подтверждение. Сами же приятели неадеквата работали на стройке в Домодедове.
Подозреваемый в педофилии мужчина ругался на улице с жителями Мисайлово. Видео © SHOT
По словам очевидцев, в тот злополучный день Александр сначала в пьяном угаре ругался со взрослыми, а потом начал приставать к детям. Один из троих собутыльников педофила после начала конфликта сбежал, другого задержали. Героя эпопеи до сих пор ищут.
Напомним, в ЖК "Пригород Лесное" в подмосковной деревне Мисайлово жители решили разобраться с 23-летним мужчиной, которого заподозрили в педофилии. Полиция задержала двух напавших, а избитого отправила в больницу, однако оттуда мужчина сбежал ещё до осмотра врачами. До приезда полиции толпа людей не хотела пускать медиков к неадеквату.
t.me / SHOT