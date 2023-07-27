Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

Задержанный по подозрению в педофилии в подмосковной деревне Мисайлово на протяжении нескольких дней жил с собутыльниками в угнанном автомобиле. Кадры из "притона" публикует SHOT.

Машина, в которой жил подозреваемый в педофилии житель деревни Мисайлово. Видео © t.me / SHOT

Местные жители рассказали, что 23-летний Александр со своей компашкой и пил, и употреблял наркотики прямо в авто. В результате их словам нашлось и подтверждение. Сами же приятели неадеквата работали на стройке в Домодедове.

Подозреваемый в педофилии мужчина ругался на улице с жителями Мисайлово. Видео © SHOT