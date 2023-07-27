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27 июля, 17:55

Спасённый от кровавого самосуда педофил из Мисайлово устроил притон в угнанном авто

Избитый в Подмосковье подозреваемый в педофилии трое суток жил в угнанном авто

Задержанный по подозрению в педофилии в подмосковной деревне Мисайлово на протяжении нескольких дней жил с собутыльниками в угнанном автомобиле. Кадры из "притона" публикует SHOT.

Машина, в которой жил подозреваемый в педофилии житель деревни Мисайлово. Видео © t.me / SHOT

Местные жители рассказали, что 23-летний Александр со своей компашкой и пил, и употреблял наркотики прямо в авто. В результате их словам нашлось и подтверждение. Сами же приятели неадеквата работали на стройке в Домодедове.

Подозреваемый в педофилии мужчина ругался на улице с жителями Мисайлово. Видео © SHOT

По словам очевидцев, в тот злополучный день Александр сначала в пьяном угаре ругался со взрослыми, а потом начал приставать к детям. Один из троих собутыльников педофила после начала конфликта сбежал, другого задержали. Героя эпопеи до сих пор ищут.

Сбежавший из-под стражи педофил из Мисайлова пытался похитить мальчика с детской площадки

Сбежавший из-под стражи педофил из Мисайлова пытался похитить мальчика с детской площадки

Напомним, в ЖК "Пригород Лесное" в подмосковной деревне Мисайлово жители решили разобраться с 23-летним мужчиной, которого заподозрили в педофилии. Полиция задержала двух напавших, а избитого отправила в больницу, однако оттуда мужчина сбежал ещё до осмотра врачами. До приезда полиции толпа людей не хотела пускать медиков к неадеквату.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
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