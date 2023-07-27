Сбежавший из-под стражи педофил из Мисайлова пытался похитить мальчика с детской площадки

Предполагаемый педофил из подмосковного Мисайлова, который сбежал от полиции в больнице, давал детям деньги, играл с ними, а четырёхлетнего мальчика схватил в объятия, целовал и попытался увести с площадки. Один из отцов рассказал SHOT, почему местные жители устроили самосуд и возмутились, что стражи порядка упустили злоумышленника.

Очевидец рассказал, как предполагаемый педофил приставал к детям. Видео © t.me / SHOT

По его словам, 23-летний подозреваемый выпивал с приятелями недалеко от детской площадки, а затем начал приставать к двум детям из разных семей. Первого мальчика он схватил за руку и повёл за собой, но сестра малыша подняла крик, тогда мужчина отпустил ребёнка, а в девочку бросил бутылку.

"Дочь прибежала домой, плачет, говорит: "Меня ударили бутылкой и палкой". По ноге палкой и бутылкой в лицо кинули. Меня дальше ничего не интересует. Ну как бы — отец, сами всё понимаете", — объяснил мужчина то, что попытался побить обидчика.

Очевидцы кое-как успокоили обеспокоенного отца, и он ушёл с детьми домой. Через пару часов всё тот же злоумышленник схватил другого мальчика четырёх лет, поцеловал его и попытался скрыться. Дети заметили это, подняли шум и позвали взрослых. Тогда и началась массовая драка с предполагаемым педофилом, после чего свидетели вызвали полицию.

Чтобы толпа не разорвала нарушителя, один из местных жителей по имени Камиль отвёл его к магазину, удерживая от побега, и стал ждать правоохранителей. Возмущённые родители также отказались пускать к педофилу скорую, чтобы тот не сбежал, но позже это ему всё же удалось.