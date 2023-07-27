Устроившие самосуд над подозреваемым в педофилии в Подмосковье не пускали к нему скорую

Жители подмосковной деревни Мисайлово, которые избили 23-летнего предполагаемого педофила, не пускали к нему сотрудников скорой помощи. Об этом пишет SHOT.

Толпа не пустила медиков к предполагаемому педофилу в подмосковной деревне Мисайлово. Видео © T.me / SHOT

На кадрах видно, что возмущённая толпа отказывается выпускать избитого мужчину до приезда полиции и не подпускает к нему медиков.