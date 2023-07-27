Устроившие самосуд над подозреваемым в педофилии в Подмосковье не пускали к нему скорую
SHOT: В Подмосковье избившие заподозренного в педофилии не пускали к нему скорую
Предполагаемый педофил из деревни Мисайлово в Подмосковье. Фото © T.me / SHOT
Жители подмосковной деревни Мисайлово, которые избили 23-летнего предполагаемого педофила, не пускали к нему сотрудников скорой помощи. Об этом пишет SHOT.
Толпа не пустила медиков к предполагаемому педофилу в подмосковной деревне Мисайлово. Видео © T.me / SHOT
На кадрах видно, что возмущённая толпа отказывается выпускать избитого мужчину до приезда полиции и не подпускает к нему медиков.
Напомним, в ЖК "Пригород Лесное" в подмосковной деревне Мисайлово жители решили разобраться с 23-летним мужчиной, которого заподозрили в педофилии. Полиция задержала двух нападавших, а избитого отправила в больницу, однако оттуда мужчина сбежал ещё до осмотра врачами. Теперь предполагаемого педофила ищут.