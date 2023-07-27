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27 июля, 09:19

Устроившие самосуд над подозреваемым в педофилии в Подмосковье не пускали к нему скорую

SHOT: В Подмосковье избившие заподозренного в педофилии не пускали к нему скорую

<p>Предполагаемый педофил из деревни Мисайлово в Подмосковье. Фото © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Предполагаемый педофил из деревни Мисайлово в Подмосковье. Фото © T.me / SHOT

Жители подмосковной деревни Мисайлово, которые избили 23-летнего предполагаемого педофила, не пускали к нему сотрудников скорой помощи. Об этом пишет SHOT.

Толпа не пустила медиков к предполагаемому педофилу в подмосковной деревне Мисайлово. Видео © T.me / SHOT

На кадрах видно, что возмущённая толпа отказывается выпускать избитого мужчину до приезда полиции и не подпускает к нему медиков.

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Напомним, в ЖК "Пригород Лесное" в подмосковной деревне Мисайлово жители решили разобраться с 23-летним мужчиной, которого заподозрили в педофилии. Полиция задержала двух нападавших, а избитого отправила в больницу, однако оттуда мужчина сбежал ещё до осмотра врачами. Теперь предполагаемого педофила ищут.

Татьяна Миссуми
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