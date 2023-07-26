В Клину дворник-педофил заманил четвероклашку в подвал и набросился после показа порно

В подмосковном Клину дворник подкараулил четвероклассницу у подъезда, заманил её к себе в каморку в подвале и набросился с поцелуями. 46-летний Бобохон А. был задержан спустя два дня, пишет SHOT.

Инцидент произошёл в доме на улице Карла Маркса. Рабочий завёл десятилетнюю девочку и показал видео для взрослых, после чего положил на кровать и начал целовать. Ребёнку удалось вырваться и сбежать. Дома она рассказала о кошмаре маме, а та обратилась в полицию. Через два дня по подозрению в преступлении задержали сотрудника жилсервиса РЭУ-8. В отношении дворника завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".