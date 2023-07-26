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26 июля, 14:42

В Клину дворник-педофил заманил четвероклашку в подвал и набросился после показа порно

В Клину дворник показал школьнице порно в подвале и набросился с поцелуями

В подмосковном Клину дворник подкараулил четвероклассницу у подъезда, заманил её к себе в каморку в подвале и набросился с поцелуями. 46-летний Бобохон А. был задержан спустя два дня, пишет SHOT.

Инцидент произошёл в доме на улице Карла Маркса. Рабочий завёл десятилетнюю девочку и показал видео для взрослых, после чего положил на кровать и начал целовать. Ребёнку удалось вырваться и сбежать. Дома она рассказала о кошмаре маме, а та обратилась в полицию. Через два дня по подозрению в преступлении задержали сотрудника жилсервиса РЭУ-8. В отношении дворника завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Педофил из Омска изнасиловал двух восьмилетних девочек прямо на улице

Педофил из Омска изнасиловал двух восьмилетних девочек прямо на улице

А в Чите трагедию смогла предотвратить семиклассница. Девочка налетела с кулаками и отбила восьмилетнюю сестру у предполагаемого педофила, который пытался затащить её в машину.

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Андрей Бражников
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