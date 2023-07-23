Налетела и стала колотить: Семиклассница отбила младшую сестру у предполагаемого педофила в Чите
SHOT: В Чите семиклассница отбила восьмилетнюю сестру у предполагаемого педофила
В Чите семиклассница отбила восьмилетнюю сестру у предполагаемого педофила. Всё произошло 19 июля на улице Балябина, пишет телеграм-канал SHOT.
По его данным, 14-летняя девочка гуляла во дворе с сестрой, которая учится во втором классе. Когда старшая сестра отвлеклась, к младшей подошёл неизвестный мужчина и позвал её в свою машину. Девочка отказалась, но незнакомец настаивал, обещая показать ребёнку котёнка. Когда и это не сработало, он просто схватил малышку и потащил за руку.
Перепуганная второклассница начала громко кричать. Это услышала старшая сестра и буквально налетела на мужчину: семиклассница стала пинать и колотить похитителя, в итоге ей удалось вырвать сестру из его рук. Неизвестный мужчина скрылся, а сбежавшиеся на крики соседи вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на похищение несовершеннолетнего". Мужчину сейчас разыскивают. Известно, что девочки живут в неполной семье, в которой безработная мать и четверо детей. На учёте в ПДН никто не состоит.
Ранее сообщалось, что в Омске женщина с помощью таксиста догнала и задержала педофила, который приставал к её 12-летней дочери. 57-летний извращенец подбежал к девочке и показал гениталии, когда та гуляла на улице. Его арестовали на два месяца.
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