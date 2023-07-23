Налетела и стала колотить: Семиклассница отбила младшую сестру у предполагаемого педофила в Чите

В Чите семиклассница отбила восьмилетнюю сестру у предполагаемого педофила. Всё произошло 19 июля на улице Балябина, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, 14-летняя девочка гуляла во дворе с сестрой, которая учится во втором классе. Когда старшая сестра отвлеклась, к младшей подошёл неизвестный мужчина и позвал её в свою машину. Девочка отказалась, но незнакомец настаивал, обещая показать ребёнку котёнка. Когда и это не сработало, он просто схватил малышку и потащил за руку.

Перепуганная второклассница начала громко кричать. Это услышала старшая сестра и буквально налетела на мужчину: семиклассница стала пинать и колотить похитителя, в итоге ей удалось вырвать сестру из его рук. Неизвестный мужчина скрылся, а сбежавшиеся на крики соседи вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на похищение несовершеннолетнего". Мужчину сейчас разыскивают. Известно, что девочки живут в неполной семье, в которой безработная мать и четверо детей. На учёте в ПДН никто не состоит.