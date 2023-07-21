Схлестнулись за невесту: Педофила из аниме-притона 10 лет назад предал друг в эфире "Давай поженимся"

Арестованный за растление несовершеннолетней девочки на аниме-вечеринке в Москве десять лет назад принимал участие в съёмках программы "Давай поженимся". Эпизод шоу с участием 37-летнего Дениса нашёл SHOT.

В выпуске, где мужчина снимался в качестве жениха, невеста остановила свой выбор не на нём и не на его оппонентах, а на товарище самого Дениса, который пришёл на съёмки поддержать друга. Тот эпизод шоу закончился дракой — отвергнутый Денис накинулся с кулаками на предателя, растаскивать их пришлось другим гостям.