Схлестнулись за невесту: Педофила из аниме-притона 10 лет назад предал друг в эфире "Давай поженимся"
Хозяин аниме-притона в Москве 10 лет назад устроил драку на "Давай поженимся"
Арестованный за растление несовершеннолетней девочки на аниме-вечеринке в Москве десять лет назад принимал участие в съёмках программы "Давай поженимся". Эпизод шоу с участием 37-летнего Дениса нашёл SHOT.
Арестованный за растление несовершеннолетней в Москве Денис в программе "Давай поженимся". Видео © Первый канал
В выпуске, где мужчина снимался в качестве жениха, невеста остановила свой выбор не на нём и не на его оппонентах, а на товарище самого Дениса, который пришёл на съёмки поддержать друга. Тот эпизод шоу закончился дракой — отвергнутый Денис накинулся с кулаками на предателя, растаскивать их пришлось другим гостям.
Напомним, 20 июля в Москве мать школьницы решила проверить, на какую аниме-вечеринку захотела отправиться её 13-летняя дочь. Конечная точка повергла родительницу в шок — она застала чадо в подвале аниме-притона, где происходили всякие непотребства и развлекались голые педофилы. Было возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетней, а Денис и Анастасия, которых мать застала в недетской позе, задержаны.