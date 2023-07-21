Педофил из аниме-притона хотел опробовать на 13-летней школьнице новую секс-игрушку

Савёловский районный суд Москвы на два месяца арестовал 37-летнего педофила Дениса С., организовывавшего аниме-вечеринки с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Суд арестовал на два месяца педофила – организатора аниме-вечеринок в подвале в Москве. Видео © LIFE

"Избрать <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 20 сентября 2023 года", — объявил судья в ходе заседания.

По данным SHOT, именно Денис оказался владельцем подвала, где проходили тусовки. Как пишет телеграм-канал, во время последней аниме-вечеринки педофил хотел попробовать секс-игрушку с двумя половыми членами на 20-летней Насте и 13-летней школьнице. Совершеннолетняя девушка утверждает, что мужчина приставал к ней с самого начала того злополучного вечера. Сначала она была категорична и сопротивлялась, однако в какой-то момент алкоголь взял верх.

В итоге сначала Денис завёл в комнату 13-летнюю школьницу и попросил её выбрать музыку. После этого привёл саму Настю и начал совращать её прямо на глазах у ребёнка. Между делом педофил похвастался, что у него есть необычная секс-игрушка, которую он мечтает опробовать. Однако сделать это ему уже не удалось — через несколько минут в подвал ворвалась мама школьницы и позвонила в полицию.