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21 июля, 13:01
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Раскрыты подробности вечеринки в аниме-притоне с педофилами в Москве

Владельца студии звукозаписи задержали за педофилию в аниме-притоне в Москве

<p>20-летняя Настя и 37-летний Денис, обнаруженные в аниме-притоне. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

20-летняя Настя и 37-летний Денис, обнаруженные в аниме-притоне. Обложка © Telegram / SHOT

Стали известны подробности вечеринки в аниме-притоне в Москве, на которую попала 13-летняя школьница и случайно привела за собой обеспокоенную маму. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, вместе с 37-летним педофилом девочку-подростка развращала 20-летняя анимешница Настя.

По данным телеграм-канала, родительница нагрянула в подвал со множеством комнат, где происходила вакханалия, и в одной из них увидела голого 37-летнего менеджера и владельца студии звукозаписи Дениса, который занимался разными непотребствами с 20-летней Анастасией. При этом рядом находилась дочь женщины. Как рассказала сама школьница, взрослые просили её посмотреть "на это".

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Напомним, мать школьницы, решив узнать, на какую аниме-вечеринку захотела отправиться её любимая дочь, и проследив за ней по геолокации, обнаружила настоящий притон, где развлекались педофилы. Было возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетней. Денис и Анастасия задержаны.

Николь Вербер
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