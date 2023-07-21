Раскрыты подробности вечеринки в аниме-притоне с педофилами в Москве

Стали известны подробности вечеринки в аниме-притоне в Москве, на которую попала 13-летняя школьница и случайно привела за собой обеспокоенную маму. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, вместе с 37-летним педофилом девочку-подростка развращала 20-летняя анимешница Настя.

По данным телеграм-канала, родительница нагрянула в подвал со множеством комнат, где происходила вакханалия, и в одной из них увидела голого 37-летнего менеджера и владельца студии звукозаписи Дениса, который занимался разными непотребствами с 20-летней Анастасией. При этом рядом находилась дочь женщины. Как рассказала сама школьница, взрослые просили её посмотреть "на это".