В Подмосковье мигрант-педофил домогался школьницы в магазине

В Подмосковье задержали уроженца Узбекистана, который домогался девочки-подростка в продуктовом магазине. Инцидент произошёл недалеко от железнодорожной станции Икша на Дмитровском направлении.

Извращенец домогался девочки-подростка в магазине. Видео © Telegram / 360tv

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, что мужчина сделал вид будто что-то поднимает с пола во время того, как девочка проходила рядом, а затем бесцеремонно потрогал её за пятую точку. Школьница рассказала о случившемся матери с братом, а те уже обратились в полицию. Как оказалось, задержанный был гостем на празднике их соседей, а потом пошёл следом за компанией девочки до магазина, где и решил пустить руки в дело.

"Сын вызвал полицию. Он был дома, машиной занимался (когда девочка прибежала. — Прим. Лайфа). Сын вёл злоумышленника. Вообще, боялся, что тот сбежит, но как-то потихонечку он довёл его до ворот — и уже полиция здесь была", — рассказала мама пострадавшей в интервью телеканалу "360".