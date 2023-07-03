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3 июля, 11:33

Педофил средь бела дня изнасиловал школьницу напротив администрации в Архангельске

Житель Архангельска изнасиловал 15-летнюю девочку напротив здания администрации

<p>Задержанный за изнасилование несовершеннолетней житель Архангельска. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный за изнасилование несовершеннолетней житель Архангельска. Обложка © SHOT

В Архангельске насильник напал на 15-летнюю девочку прямо напротив районной администрации. По данным SHOT, 1 июля около семи вечера на пересечении Московского проспекта со Стрелковой улицей 39-летний Андрей Ш. набросился на восьмиклассницу, схватил её за шею и утащил в кусты.

Кадры с задержанным за изнасилование несовершеннолетней жителем Архангельска. Видео © SHOT

На крики сбежались прохожие, которые не позволили насильнику убежать. В это же время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые и задержали нападавшего. Выяснилось, что насильник нигде не работает, ранее не судим. Свою вину он отрицает.

"Ты докажи, что изнасиловал! Дура!" крикнул задержанный прохожей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", по ней Андрею грозит до 15 лет лишения свободы.

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Матвей Константинов
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