Педофил средь бела дня изнасиловал школьницу напротив администрации в Архангельске

В Архангельске насильник напал на 15-летнюю девочку прямо напротив районной администрации. По данным SHOT, 1 июля около семи вечера на пересечении Московского проспекта со Стрелковой улицей 39-летний Андрей Ш. набросился на восьмиклассницу, схватил её за шею и утащил в кусты.

Кадры с задержанным за изнасилование несовершеннолетней жителем Архангельска. Видео © SHOT

На крики сбежались прохожие, которые не позволили насильнику убежать. В это же время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые и задержали нападавшего. Выяснилось, что насильник нигде не работает, ранее не судим. Свою вину он отрицает.

"Ты докажи, что изнасиловал! Дура!" — крикнул задержанный прохожей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", по ней Андрею грозит до 15 лет лишения свободы.