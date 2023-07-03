Педофил средь бела дня изнасиловал школьницу напротив администрации в Архангельске
Житель Архангельска изнасиловал 15-летнюю девочку напротив здания администрации
Задержанный за изнасилование несовершеннолетней житель Архангельска. Обложка © SHOT
В Архангельске насильник напал на 15-летнюю девочку прямо напротив районной администрации. По данным SHOT, 1 июля около семи вечера на пересечении Московского проспекта со Стрелковой улицей 39-летний Андрей Ш. набросился на восьмиклассницу, схватил её за шею и утащил в кусты.
Кадры с задержанным за изнасилование несовершеннолетней жителем Архангельска. Видео © SHOT
На крики сбежались прохожие, которые не позволили насильнику убежать. В это же время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые и задержали нападавшего. Выяснилось, что насильник нигде не работает, ранее не судим. Свою вину он отрицает.
"Ты докажи, что изнасиловал! Дура!" — крикнул задержанный прохожей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", по ней Андрею грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что москвич погулял в клубе с незнакомцами, а утром проснулся за городом в женском белье. И это не самое страшное.