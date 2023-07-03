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3 июля, 07:46

Москвич погулял в клубе с незнакомцами, а утром проснулся за городом в женском белье. И это не самое страшное

Москвич заявил об изнасиловании после отдыха с незнакомцами в клубе

Житель Москвы выпивал в столичном клубе с незнакомцами, а наутро проснулся за городом в женском белье. Позже мужчина понял, что его изнасиловали. Сейчас в деле разбирается полиция.

Как сообщает SHOT, 28-летний москвич вместе с девушкой отдыхал в ночном клубе, там они познакомились с четырьмя мужчинами и решили выпить. Как рассказал полиции пострадавший, в шесть утра они были ещё в заведении, но затем его воспоминания обрываются.

На следующий день, как утверждает мужчина, он проснулся в загородном доме один и в женском белье. Рядом не было ни его девушки, ни новых друзей, при этом у него сильно болел живот. Испугавшись, что его могли изнасиловать, тусовщик поехал в больницу, где врачи подтвердили его опасения.

Полицейский вместе с другом изнасиловали школьницу и с 2007 года ходили безнаказанными

Полицейский вместе с другом изнасиловали школьницу и с 2007 года ходили безнаказанными

А ранее восьмиклассница из Подмосковья поссорилась с родителями, не дававшими ей "жить по-взрослому", и ушла из дома. Через несколько часов её изнасиловали. Полицейские уже задержали злоумышленника, им оказался гражданин одной из стран СНГ. Школьница вернулась домой, а с насильником теперь разбираются полицейские.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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