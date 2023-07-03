Москвич погулял в клубе с незнакомцами, а утром проснулся за городом в женском белье. И это не самое страшное

Житель Москвы выпивал в столичном клубе с незнакомцами, а наутро проснулся за городом в женском белье. Позже мужчина понял, что его изнасиловали. Сейчас в деле разбирается полиция.

Как сообщает SHOT, 28-летний москвич вместе с девушкой отдыхал в ночном клубе, там они познакомились с четырьмя мужчинами и решили выпить. Как рассказал полиции пострадавший, в шесть утра они были ещё в заведении, но затем его воспоминания обрываются.

На следующий день, как утверждает мужчина, он проснулся в загородном доме один и в женском белье. Рядом не было ни его девушки, ни новых друзей, при этом у него сильно болел живот. Испугавшись, что его могли изнасиловать, тусовщик поехал в больницу, где врачи подтвердили его опасения.