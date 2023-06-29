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29 июня, 07:54

Полицейский вместе с другом изнасиловали школьницу и с 2007 года ходили безнаказанными

SHOT: В Тыве раскрыто дело о групповом изнасиловании, которое случилось 16 лет назад

В Туве раскрыто дело о групповом изнасиловании, которое случилось 16 лет назад. Как сообщает SHOT, майор полиции с другом надругался над 15-летней школьницей, а их причастность удалось установить благодаря биоматериалу, собранному ещё тогда, в 2007-м.

Всё произошло в Кызыле на улице Заводской. Девочка, поругавшись с родителями, ушла из дома, но когда проходила мимо мастерской, на неё неожиданно налетели двое неизвестных. Мужчины повалили школьницу на землю и надругались над ней в грубой форме, а потом скрылись с места происшествия.

После трагического инцидента возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование". В его рамках проводили медицинскую экспертизу с биоматериалом, который собрали у пострадавшей. И лишь спустя 16 лет удалось установить, что он совпал с материалом 43-летнего майора полиции и старшего сотрудника по борьбе с кражами скота Адыгжы К. Сейчас он задержан. Проверка и выяснение всех обстоятельств продолжаются.

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ТАСС / Артем Геодакян

Марина Калегина
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