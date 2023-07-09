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9 июля, 17:34

Бастрыкин после материала Лайфа взял под контроль дело урюпинского санитара-педофила

Глава СКР взял на контроль дело подозреваемого в педофилии санитара из Урюпинска

<p>Санитар психбольницы, подозреваемый в изнасиловании троих мальчиков в Урюпинске. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53908" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Санитар психбольницы, подозреваемый в изнасиловании троих мальчиков в Урюпинске. Обложка © SHOT

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль уголовное дело об изнасиловании малолетних детей санитаром из Урюпинска, о котором писал ранее Лайф.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", уточняет Следком.

Ведомство подтвердило, что областное управление уже ведёт расследование уголовного дела, а подозреваемый задержан.

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Как сообщил Лайфу источник, санитар психиатрической больницы в Урюпинске изнасиловал трёх мальчиков 11–12 лет у себя дома на улице Карбышева, заманив детей под разными предлогами. В полицию первой обратилась мать 11-летнего школьника, рассказавшая жуткую историю про педофила, а ребёнок объяснил, где живёт насильник.

Юрий Лысенко
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  • Александр Бастрыкин
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  • Криминал
  • Волгоградская область

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