Бастрыкин после материала Лайфа взял под контроль дело урюпинского санитара-педофила

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль уголовное дело об изнасиловании малолетних детей санитаром из Урюпинска, о котором писал ранее Лайф.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — уточняет Следком.

Ведомство подтвердило, что областное управление уже ведёт расследование уголовного дела, а подозреваемый задержан.