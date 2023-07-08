Тщательно выбирал жертв: Санитар психушки в Урюпинске изнасиловал троих мальчиков

В городе Урюпинск (Волгоградская область) санитар психиатрической больницы изнасиловал трёх мальчиков 11–12 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 51-летнего Александра Н. заподозрили в педофилии после того, как в полицию обратилась мать 11-летнего школьника, рассказавшая жуткую историю про изнасилование её ребёнка. Мальчик не знал имени насильника, но смог примерно объяснить, где тот живёт. Как выяснилось впоследствии, все изнасилования санитар совершал у себя дома на улице Карбышева, заманивая детей под разными предлогами.

Правоохранители установили личность подозреваемого и нашли двух других его жертв — мальчиков 12 лет. Все пострадавшие дети живут только с мамами, которые не работают. Александр задержан, он во всём сознался. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: "Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Развратные действия". Предварительно, санитар уже был судим за педофилию. Сейчас ему грозит до 20 лет колонии.