Регион

Уведомления отключены

3 июля, 15:08

Изнасиловавшего школьницу напротив администрации архангельского педофила отправили в СИЗО

В Архангельске суд арестовал мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку

<p>Задержанный за изнасилование несовершеннолетней житель Архангельска. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный за изнасилование несовершеннолетней житель Архангельска. Обложка © SHOT

В Архангельске суд отправил в СИЗО 39-летнего Андрея Ш., изнасиловавшего на улице 15-летнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление СКР.

"Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого в изнасиловании меру пресечения в виде заключения под стражу", говорится в телеграм-канале управления.

В Петербурге поймали педофила-рецидивиста с очень плохими зубами

В Петербурге поймали педофила-рецидивиста с очень плохими зубами

Напомним, 1 июля в Архангельске прямо напротив районной администрации 39-летний Андрей Ш. накинулся на 15-летнюю школьницу и утащил её в кусты. На крики сбежались прохожие, которые не позволили насильнику убежать. В это же время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые и задержали напавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", по ней насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Архангельская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров