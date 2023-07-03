Изнасиловавшего школьницу напротив администрации архангельского педофила отправили в СИЗО

Напомним, 1 июля в Архангельске прямо напротив районной администрации 39-летний Андрей Ш. накинулся на 15-летнюю школьницу и утащил её в кусты. На крики сбежались прохожие, которые не позволили насильнику убежать. В это же время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые и задержали напавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", по ней насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

