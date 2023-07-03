Изнасиловавшего школьницу напротив администрации архангельского педофила отправили в СИЗО
В Архангельске суд арестовал мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку
Задержанный за изнасилование несовершеннолетней житель Архангельска. Обложка © SHOT
В Архангельске суд отправил в СИЗО 39-летнего Андрея Ш., изнасиловавшего на улице 15-летнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление СКР.
"Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого в изнасиловании меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в телеграм-канале управления.
Напомним, 1 июля в Архангельске прямо напротив районной администрации 39-летний Андрей Ш. накинулся на 15-летнюю школьницу и утащил её в кусты. На крики сбежались прохожие, которые не позволили насильнику убежать. В это же время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые и задержали напавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", по ней насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.