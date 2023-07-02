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2 июля, 07:33

Амурский спасатель хотел поживиться детскими нюдсами, но вместо этого сядет в тюрьму

В Амурской области задержали мужчину, вымогавшего интимные фото у школьницы

В Амурской области задержали сотрудника МЧС, вымогавшего интимные фото у несовершеннолетней. По данным SHOT, в полицию обратилась мама 14-летней школьницы, которая с недавних пор начала общаться с 22-летним спасателем из Свободного. Поначалу они просто переписывались, однако через какое-то время мужчина стал просить девочку прислать нюдсы.

Та не согласилась, однако спасатель не унимался. Не выдержав напора, пострадавшая рассказала обо всём маме. Теперь на мужчину заведено уголовное дело по статье "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", по ней задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Щёлкове педофил изнасиловал двух школьниц и дал им по 800 рублей за молчание

Лайф рассказывал о задержании в Егорьевске Московской области серийного педофила-насильника, который подкарауливал детей на улице. На его счету пять жертв, первые случаи были зафиксированы ещё летом 2022 года.

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Матвей Константинов
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