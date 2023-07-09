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9 июля, 16:00

Охранник магазина изнасиловал москвичку в подсобке за кражу трёх пачек масла

СК Москвы: Взят под стражу мужчина, который изнасиловал 42-летнюю знакомую

Молодой человек, которого обвиняют в изнасиловании женщины в северо-западной части Москвы, взят под стражу. Он признал вину, сообщил в своём канале столичный СК.

Согласно данным следствия, вечером 5 июля 2023 года молодой мужчина 2002 года рождения изнасиловал 42-летнюю женщину, с которой ранее был знаком. Преступление было совершено в подсобном помещении магазина на улице Туристской. Уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ уже расследуется в Тушинском межрайонном следственном отделе СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления задержан фигурант 2002 года рождения, в ходе допроса он полностью признал вину, ему предъявлено обвинение", сказано в сообщении Следственного комитета РФ. Кроме того, известно, что в качестве меры пресечения обвиняемый заключён под стражу.

По данным "Рен-ТВ", женщина украла из магазина три пачки масла, а охранник завёл её в подсобку и предложил расплатиться за воровство "натурой". Пострадавшая рассказала правоохранителям, что молила сотрудника вызвать полицию, но в итоге испугалась за свою жизнь и согласилась на его условия. Позже она сама пошла к силовикам.

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А вчера в столице был задержан ещё один мужчина. Его подозревают в попытке изнасилования двух женщин в один вечер.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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