Охранник магазина изнасиловал москвичку в подсобке за кражу трёх пачек масла

Молодой человек, которого обвиняют в изнасиловании женщины в северо-западной части Москвы, взят под стражу. Он признал вину, сообщил в своём канале столичный СК.

Согласно данным следствия, вечером 5 июля 2023 года молодой мужчина 2002 года рождения изнасиловал 42-летнюю женщину, с которой ранее был знаком. Преступление было совершено в подсобном помещении магазина на улице Туристской. Уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ уже расследуется в Тушинском межрайонном следственном отделе СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления задержан фигурант 2002 года рождения, в ходе допроса он полностью признал вину, ему предъявлено обвинение", — сказано в сообщении Следственного комитета РФ. Кроме того, известно, что в качестве меры пресечения обвиняемый заключён под стражу.

По данным "Рен-ТВ", женщина украла из магазина три пачки масла, а охранник завёл её в подсобку и предложил расплатиться за воровство "натурой". Пострадавшая рассказала правоохранителям, что молила сотрудника вызвать полицию, но в итоге испугалась за свою жизнь и согласилась на его условия. Позже она сама пошла к силовикам.