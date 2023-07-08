В Москве задержали уличного насильника

На юге Москвы задержали мужчину, подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Следственным отделом СУ по Южному административному округу <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", — сказала Иванова.

По информации СК России, вечером 7 июля мужчина 1986 года рождения попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского Вала (метро "Дубровка"), но ей удалось вырваться. Подозреваемый сбежал и напал на ещё одну москвичку недалеко от Крутицкой набережной.

"Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, во время допроса он полностью признал свою вину", — уточнила Иванова.