Москвичка проследила за 13-летней дочкой и накрыла аниме-притон с голыми педофилами

В Москве мать школьницы решила узнать, на какую аниме-вечеринку захотела отправиться её 13-летняя дочь, и обнаружила настоящий притон, где развлекались педофилы. Подробности приводит SHOT.

Женщина прознала, что школьница собирается на сходку фанатов японских мультфильмов. Решив выяснить, что это за место, мама проследила за подростком — на точке она обнаружила лестницу в подвал. Москвичка спустилась в грязное помещение со множеством комнат и начала искать девочку.

В одной из комнат аниме-притона она встретила дочь, а рядом с ней — голого мужчину. Посетители вечеринки тут же разбежались. Анимешница позднее рассказала маме, что 37-летний Денис "ничего от неё не хотел, просто совращал её подругу и просил побыть с ними в комнате".

Выяснилось, что педофил ранее был судим за разглашение государственной тайны, сейчас мужчина задержан.