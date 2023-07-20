Москвичка проследила за 13-летней дочкой и накрыла аниме-притон с голыми педофилами
В Москве накрыли аниме-притон, где педофилы развлекались со школьницами
В Москве мать школьницы решила узнать, на какую аниме-вечеринку захотела отправиться её 13-летняя дочь, и обнаружила настоящий притон, где развлекались педофилы. Подробности приводит SHOT.
Женщина прознала, что школьница собирается на сходку фанатов японских мультфильмов. Решив выяснить, что это за место, мама проследила за подростком — на точке она обнаружила лестницу в подвал. Москвичка спустилась в грязное помещение со множеством комнат и начала искать девочку.
В одной из комнат аниме-притона она встретила дочь, а рядом с ней — голого мужчину. Посетители вечеринки тут же разбежались. Анимешница позднее рассказала маме, что 37-летний Денис "ничего от неё не хотел, просто совращал её подругу и просил побыть с ними в комнате".
Выяснилось, что педофил ранее был судим за разглашение государственной тайны, сейчас мужчина задержан.
Ранее жительница Омска с помощью таксиста задержала пристававшего к 12-летней дочери педофила. Извращенца скрутил и доставил в полицию неравнодушный водитель-частник.
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