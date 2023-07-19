Жительница Омска с помощью таксиста задержала пристававшего к дочери педофила

В Омске женщина с помощью таксиста догнала и задержала педофила, который приставал к её 12-летней дочери. Извращенец подбежал к девочке и показал гениталии, когда та гуляла на улице.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовые структуры, девочка вернулась домой и рассказала матери о случившемся. Тогда женщина вышла на улицу и начала гоняться за педофилом. На одной из улиц она увидела автомобиль ГИБДД и попросила сотрудников помочь ей. Однако они сказали, что заняты, и отказались.

"Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пристававшим к девочке извращенцем оказался 57-летний мужчина. Его арестовали на два месяца.