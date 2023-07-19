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19 июля, 08:21
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Жительница Омска с помощью таксиста задержала пристававшего к дочери педофила

В Омске женщина с помощью таксиста догнала и задержала педофила, который приставал к её 12-летней дочери. Извращенец подбежал к девочке и показал гениталии, когда та гуляла на улице.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовые структуры, девочка вернулась домой и рассказала матери о случившемся. Тогда женщина вышла на улицу и начала гоняться за педофилом. На одной из улиц она увидела автомобиль ГИБДД и попросила сотрудников помочь ей. Однако они сказали, что заняты, и отказались.

"Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию", — сказал собеседник агентства.

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Уточняется, что пристававшим к девочке извращенцем оказался 57-летний мужчина. Его арестовали на два месяца.

Ранее Лайф писал о том, что в Омске задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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    Комментарий

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    Вованвчера в 08:58

    женщина с помощью таксиста догнала и задержала педофила,... Был уверен, что темные неучи-журнаглисты тока у РТ. Эксгибициониста назвать насильником - надо умудриться! Мальчик "слоника" показывал.

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