СК возбудил уголовное дело после обнаружения аниме-притона с педофилами в Москве
Задержанные в аниме-притоне мужчина и женщина, подозреваемые в развратных действиях. Обложка © t.me / Столичный СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки, которую ранее её мать нашла на московской аниме-вечеринке, оказавшейся притоном. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Расследование начато по статье "Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Под подозрением 37-летний мужчина и 20-летняя девушка, они задержаны. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.
Мужчину также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, о жуткой истории стало известно 20 июля. Москвичка проследила за 13-летней дочерью, отправившейся на аниме-вечеринку, и обнаружила настоящий притон с педофилами. Посетители вечеринки тут же разбежались.