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20 июля, 19:41
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СК возбудил уголовное дело после обнаружения аниме-притона с педофилами в Москве

<p>Задержанные в аниме-притоне мужчина и женщина, подозреваемые в развратных действиях. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2087" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Задержанные в аниме-притоне мужчина и женщина, подозреваемые в развратных действиях. Обложка © t.me / Столичный СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки, которую ранее её мать нашла на московской аниме-вечеринке, оказавшейся притоном. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Расследование начато по статье "Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Под подозрением 37-летний мужчина и 20-летняя девушка, они задержаны. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

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Мужчину также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, о жуткой истории стало известно 20 июля. Москвичка проследила за 13-летней дочерью, отправившейся на аниме-вечеринку, и обнаружила настоящий притон с педофилами. Посетители вечеринки тут же разбежались.

Ирина Фальке
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