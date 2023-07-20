СК возбудил уголовное дело после обнаружения аниме-притона с педофилами в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки, которую ранее её мать нашла на московской аниме-вечеринке, оказавшейся притоном. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Расследование начато по статье "Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Под подозрением 37-летний мужчина и 20-летняя девушка, они задержаны. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

Мужчину также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.