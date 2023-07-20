Даже БТР: Педофила из Гатчины пришли задерживать за изнасилование подростка и нашли целый арсенал

"Сотрудниками ГУ МВД России по г. СПб и ЛО по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего был задержан 49-летний мужчина", — сказано в сообщении.

По версии следствия, 27 июня подозреваемый опоил 15-летнего подростка и изнасиловал. Во время обысков дома у мужчины на улице Восстания в Кронштадте полицейские нашли и изъяли 17 объектов, конструкция которых похожа на оружие, а также семь единиц огнестрела с нарезными стволами, 440 патронов нескольких калибров. На кадрах видно, что во дворе педофила даже стоит БТР. Весь арсенал был отправлен на экспертизу, которая определит необходимость возбуждать уголовное дело за хранение оружия. За растление несовершеннолетнего дело уже возбудили по ч. 3 ст. 132 УК РФ.