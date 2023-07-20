Даже БТР: Педофила из Гатчины пришли задерживать за изнасилование подростка и нашли целый арсенал
МВД РФ: У жителя Кронштадта, подозреваемого в педофилии, при обыске нашли оружие
Подозреваемый в растлении малолетнего житель Кронштадта, у которого дома нашли арсенал с оружием. Обложка © t.me / Петербургская полиция
Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, которого подозревают в растлении малолетнего. У него дома обнаружился целый арсенал из огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба полиции Петербурга, опубликовав видео задержания.
Задержание мужчины, подозреваемого в растлении малолетних, у которого дома нашёлся арсенал с оружием. Видео © t.me / Петербургская полиция
"Сотрудниками ГУ МВД России по г. СПб и ЛО по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего был задержан 49-летний мужчина", — сказано в сообщении.
По версии следствия, 27 июня подозреваемый опоил 15-летнего подростка и изнасиловал. Во время обысков дома у мужчины на улице Восстания в Кронштадте полицейские нашли и изъяли 17 объектов, конструкция которых похожа на оружие, а также семь единиц огнестрела с нарезными стволами, 440 патронов нескольких калибров. На кадрах видно, что во дворе педофила даже стоит БТР. Весь арсенал был отправлен на экспертизу, которая определит необходимость возбуждать уголовное дело за хранение оружия. За растление несовершеннолетнего дело уже возбудили по ч. 3 ст. 132 УК РФ.
Ранее в июле полицейские нашли в Ессентуках огромный тайник с оружием у местного жителя. Схрон был сделан в 200-литровой бочке с зерном в сарае. Внутри оперативники обнаружили гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатомётов, сотни патронов и, предположительно, пистолет Макарова.