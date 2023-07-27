В Подмосковье жители деревни устроили кровавый самосуд над подозреваемым в педофилии
Жители ЖК в подмосковном Мисайлове толпой избили заподозренного в педофилии
Жители подмосковного ЖК решили разобраться с 23-летним мужчиной, который приставал к их детям, и устроили кровавый самосуд над педофилом. Видео избиения публикует SHOT.
Жители ЖК в подмосковном Мисайлове устроили самосуд над подозреваемым в педофилии. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло в ЖК "Пригород Лесное" в деревне Мисайлово. Местных жителей ночью разбудили громкие крики: разъярённая толпа накинулась и избивала одного человека. Нападавшие кричали, что он педофил и домогался чьих-то детей. В итоге на место разборок приехали полицейские и задержали самых активных драчунов — 44-летнего Камиля и 26-летнего Вячеслава, который сам оказался судим за угон машины и кражу.
Вместе с избитым все трое отправились в отделение, однако произошло кое-что непредвиденное. Перед опросом пострадавшего решили отправить залечить раны в больницу города Видное, однако тот сбежал ещё до осмотра врача. Теперь его ищет полиция.
Схлестнулись за невесту: Педофила из аниме-притона 10 лет назад предал друг в эфире "Давай поженимся"
Ранее Лайф рассказывал, как в Клину дворник заманил четвероклассницу к себе в каморку. Педофил сначала показал девочке порно, после чего положил на кровать и начал целовать. К счастью, школьнице удалось вырваться и она побежала домой скорее рассказывать о случившемся маме.
Telegram / SHOT