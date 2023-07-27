В Подмосковье жители деревни устроили кровавый самосуд над подозреваемым в педофилии

Жители подмосковного ЖК решили разобраться с 23-летним мужчиной, который приставал к их детям, и устроили кровавый самосуд над педофилом. Видео избиения публикует SHOT.

Жители ЖК в подмосковном Мисайлове устроили самосуд над подозреваемым в педофилии. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в ЖК "Пригород Лесное" в деревне Мисайлово. Местных жителей ночью разбудили громкие крики: разъярённая толпа накинулась и избивала одного человека. Нападавшие кричали, что он педофил и домогался чьих-то детей. В итоге на место разборок приехали полицейские и задержали самых активных драчунов — 44-летнего Камиля и 26-летнего Вячеслава, который сам оказался судим за угон машины и кражу.

Вместе с избитым все трое отправились в отделение, однако произошло кое-что непредвиденное. Перед опросом пострадавшего решили отправить залечить раны в больницу города Видное, однако тот сбежал ещё до осмотра врача. Теперь его ищет полиция.