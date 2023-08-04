В Приморье мать пыталась зарезать двухлетнего сына "розочкой" из бутылки

Жительница Большого Камня в Приморском крае была арестована за попытку убить своего двухлетнего сына. Горе-мать хотела зарезать малыша "розочкой" — фрагментом стеклянной бутылки. От гибели ребёнка буквально спасло чудо — вооружённую осколками мамашу скрутили. Тем не менее оставить раны и порезы на теле малыша она всё-таки успела.

"По версии следствия, 4 августа 2023 года фигурантка, находясь у себя в квартире, нанесла множественные удары по рукам и телу фрагментом стеклянной бутылки своему сыну 2021 года рождения, причинив ему телесные повреждения в виде множественных резаных ран рук и спины", — информирует пресс-служба регионального Следкома РФ.

27-летнюю садистку заключили под стражу. Мотивы её поступка неизвестны. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).