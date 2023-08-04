В Туве мужчина убил новорождённого сына, бросив его на пол

Жителя Тувы обвиняют в убийстве новорождённого сына. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мужчина бросил ребёнка на пол.

Инцидент произошёл 2 августа в городе Кызыле. Во время ссоры с сожительницей мужчина схватил новорождённого ребёнка и бросил на пол, но женщина успела его поймать. Однако на этом обвиняемый не остановился.

"Сразу после этого, продолжая свои преступные действия, обвиняемый выхватил ребёнка из рук матери и бросил его на пол", — уточнили в СК.

После этого младенца госпитализировали, однако медики не смогли его спасти, ребёнок умер от полученных травм. Мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения по статье об убийстве малолетнего.