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4 августа, 07:56
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В Туве мужчина убил новорождённого сына, бросив его на пол

Жителя Тувы обвиняют в убийстве новорождённого сына. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мужчина бросил ребёнка на пол.

Инцидент произошёл 2 августа в городе Кызыле. Во время ссоры с сожительницей мужчина схватил новорождённого ребёнка и бросил на пол, но женщина успела его поймать. Однако на этом обвиняемый не остановился.

"Сразу после этого, продолжая свои преступные действия, обвиняемый выхватил ребёнка из рук матери и бросил его на пол", — уточнили в СК.

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После этого младенца госпитализировали, однако медики не смогли его спасти, ребёнок умер от полученных травм. Мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения по статье об убийстве малолетнего.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Омске шестилетний мальчик сошёл с ума. Это случилось после того, как мать у него на глазах убила супруга.

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СУ СК РФ по Республике Тыва

Илья Суриков
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