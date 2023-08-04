В Туве мужчина убил новорождённого сына, бросив его на пол
Жителя Тувы обвиняют в убийстве новорождённого сына. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мужчина бросил ребёнка на пол.
Инцидент произошёл 2 августа в городе Кызыле. Во время ссоры с сожительницей мужчина схватил новорождённого ребёнка и бросил на пол, но женщина успела его поймать. Однако на этом обвиняемый не остановился.
"Сразу после этого, продолжая свои преступные действия, обвиняемый выхватил ребёнка из рук матери и бросил его на пол", — уточнили в СК.
После этого младенца госпитализировали, однако медики не смогли его спасти, ребёнок умер от полученных травм. Мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения по статье об убийстве малолетнего.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Омске шестилетний мальчик сошёл с ума. Это случилось после того, как мать у него на глазах убила супруга.
СУ СК РФ по Республике Тыва