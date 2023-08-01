Убившую трёх детей из-за "бесов" екатеринбурженку признали невменяемой

Убившая трёх несовершеннолетних детей жительница Екатеринбурга признана невменяемой. Об этом заявил kp.ru её отец Владимир. После заключения врачей следователи направили женщину на ещё одну экспертизу, однако результаты пока не известны.

"Она [обвиняемая] пока в Москве, но скоро её этапируют обратно в СИЗО Екатеринбурга. Для меня в действиях следствия нет ничего удивительного. Если бы первая экспертиза признала её вменяемой, то никто бы это оспаривать не стал", — пояснил отец женщины.