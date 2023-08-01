Убившую трёх детей из-за "бесов" екатеринбурженку признали невменяемой
Жительницу Екатеринбурга, которая убила трёх детей, признали невменяемой
Убившая трёх несовершеннолетних детей жительница Екатеринбурга признана невменяемой. Об этом заявил kp.ru её отец Владимир. После заключения врачей следователи направили женщину на ещё одну экспертизу, однако результаты пока не известны.
"Она [обвиняемая] пока в Москве, но скоро её этапируют обратно в СИЗО Екатеринбурга. Для меня в действиях следствия нет ничего удивительного. Если бы первая экспертиза признала её вменяемой, то никто бы это оспаривать не стал", — пояснил отец женщины.
Жуткая история произошла 25 декабря: в Екатеринбурге мать жестоко расправилась с тремя своими детьми, в которых "вселились бесы". В записке она назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. Женщина сама созналась в преступлении, отправив родственникам СМС. Позже в её организме были найдены наркотики, хотя сама она отвергает их употребление.
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