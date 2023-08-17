Била и угрожала: Сестра убитого на Урале Далера раскрыла правду о неадекватном поведении опекунши

Опекунша убитого в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова била всех детей. Об этом на допросе рассказала 14-летняя сестра мальчика, пишет ЕАН .

По словам девочки, её тоже регулярно били, но не так сильно. Подростку также поручали ухаживать за маленькими детьми. Она призналась, что Наумову боялись все дети, даже родные, но им доставалось меньше.