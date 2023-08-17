Била и угрожала: Сестра убитого на Урале Далера раскрыла правду о неадекватном поведении опекунши
Сестра убитого в Екатеринбурге Далера рассказала, что опекунша била всех детей
Опекунша убитого в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова била всех детей. Об этом на допросе рассказала 14-летняя сестра мальчика, пишет ЕАН.
По словам девочки, её тоже регулярно били, но не так сильно. Подростку также поручали ухаживать за маленькими детьми. Она призналась, что Наумову боялись все дети, даже родные, но им доставалось меньше.
По словам сестры Далера, Наумова заставила её молчать о смерти брата. Она пригрозила, что в противном случае именно девочку обвинят в его гибели.
Напомним, в Екатеринбурге 27 июня распространили информацию об исчезновении шестилетнего мальчика Далера. Спустя время, 29 июня, нашли его тело. Оно было спрятано в сумке и находилось в гаражах недалеко от дома. По подозрению в убийстве ребёнка задержали и арестовали его опекуншу Веронику Наумову. Она призналась, что не избавлялась от тела ребёнка, поскольку ей якобы было жаль его. Также известно, что документы погибшего мальчика забрали из детского сада зимой. При этом опекунша после убийства ещё полгода получала пособие на ребёнка. В свердловском Минсоцполитики готовят реформы после убийства мальчика опекуншей.
ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов