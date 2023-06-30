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30 июня, 11:50

Опекунша умершего на Урале 6-летнего мальчика полгода получала пособие на него

Опекунша пропавшего и найденного мёртвым в Екатеринбурге шестилетнего мальчика полгода получала на него пособие. Всего за этот период накопилось 66 тысяч рублей, сообщает "КП-Екатеринбург".

"На мальчика начислялось по 11 тысяч в месяц. Всего за полгода обвиняемая получила 66 тысяч рублей", — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

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Напомним, 27 июня стало известно о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний ребёнок. Волонтёры и силовики нашли тело мальчика 29 июня в гаражном комплексе. Труп был в сумке. По делу об убийстве задержана его опекунша. Она заявила, что считает это несправедливым. Также уголовное наказание грозит соцработникам, которые полгода "не замечали" пропажи мальчика. Органы опеки должны были ещё 5 июня проверить семью шестилетнего ребёнка. Также известно, что документы погибшего забрали из детсада ещё зимой.

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Илья Суриков
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