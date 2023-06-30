Прокуратура: В детсаду игнорировали травмы у погибшего в Екатеринбурге мальчика
В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района проверила детский сад, в которой ходил погибший шестилетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, воспитатели закрывали глаза на регулярные пропуски ребёнка с января 2023 года, а на телесные повреждения никто не реагировал должным образом.
"Проведена проверка детского дошкольного учреждения, которое посещал ребёнок, опрошены воспитатели и медработник, указавшие на факты фиксации телесных повреждений у мальчика в период, когда он посещал детский сад, а также на регулярные пропуски с января 2023 года", — говорится в сообщении.
Также начата проверка в отношении сотрудников детской горбольницы. По результатам всех мероприятий ведомство даст оценку законности действий сотрудников дошкольного и медучреждений. Расследование уголовных дел, возбуждённых в отношении женщины-опекуна, находится на контроле прокуратуры.
Напомним, в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, которого двое суток искали всем городом, нашли мёртвым. При этом, по данным СК РФ, смерть наступила ещё несколько месяцев назад. Позже опекунша погибшего призналась, что сама долго прятала тело. Женщину задержали по делу об убийстве, кроме того, органы опеки забрали у неё остальных детей. При этом сама женщина считает своё задержание несправедливым.
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