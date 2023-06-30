Прокуратура: В детсаду игнорировали травмы у погибшего в Екатеринбурге мальчика

В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района проверила детский сад, в которой ходил погибший шестилетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, воспитатели закрывали глаза на регулярные пропуски ребёнка с января 2023 года, а на телесные повреждения никто не реагировал должным образом.

"Проведена проверка детского дошкольного учреждения, которое посещал ребёнок, опрошены воспитатели и медработник, указавшие на факты фиксации телесных повреждений у мальчика в период, когда он посещал детский сад, а также на регулярные пропуски с января 2023 года", — говорится в сообщении.