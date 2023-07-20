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20 июля, 08:55

Детей убившей шестилетнего мальчика на Урале опекунши передали родному отцу

Детей Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге, передали их родному отцу. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

"Всё это время дети находились в реабилитационном центре. Судьба родной старшей сестры погибшего Далера Бобиева пока ещё не решена. Отец забирать девочку не планирует", рассказал он.

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Напомним, 27 июня стало известно об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева. Уже 29 июня его тело, спрятанное в сумке, нашли в гаражном комплексе недалеко от дома. Позднее по делу об убийстве ребёнка была задержана его опекунша, до 26 августа она будет находиться в СИЗО. Как выяснилось позже, документы погибшего забрали из детского сада ещё зимой, а арестованная полгода получала пособие на ребёнка и обманывала его отца, отправляя тому старые фото ребёнка. Причём соцработники, которым теперь грозит уголовное наказание, всё это время "не замечали" пропажи мальчика.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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