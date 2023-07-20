Детей убившей шестилетнего мальчика на Урале опекунши передали родному отцу

Детей Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге, передали их родному отцу. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

"Всё это время дети находились в реабилитационном центре. Судьба родной старшей сестры погибшего Далера Бобиева пока ещё не решена. Отец забирать девочку не планирует", — рассказал он.