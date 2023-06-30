Опекунша погибшего в Екатеринбурге мальчика заверяла его отца, что ребёнок в порядке

Опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика после смерти ребёнка отправляла его биологическому отцу фотографии с ним. Она заверяла, что всё якобы хорошо. Об этом рассказал двоюродный брат мальчика Шамсутдин Бобиев, пишет телеканал "360".

Опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика в суде. Видео © LIFE

"Он говорил, что в течение шести месяцев она, оказывается, обманывала его и скидывала фотки, что с мальчиком всё хорошо", — сказал родственник ребёнка.