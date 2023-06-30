Опекунша погибшего в Екатеринбурге мальчика заверяла его отца, что ребёнок в порядке
"360": Опекунша умершего на Урале мальчика отправляла его отцу фотографии с ним
Опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика. Фото © LIFE
Опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика после смерти ребёнка отправляла его биологическому отцу фотографии с ним. Она заверяла, что всё якобы хорошо. Об этом рассказал двоюродный брат мальчика Шамсутдин Бобиев, пишет телеканал "360".
Опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика в суде. Видео © LIFE
"Он говорил, что в течение шести месяцев она, оказывается, обманывала его и скидывала фотки, что с мальчиком всё хорошо", — сказал родственник ребёнка.
Он считает, что женщина отправляла старые фото мальчика его отцу, который находится в колонии. Мужчина должен был освободиться по УДО 28 июля, но против этого возражал "какой-то адвокат или прокурор". Отец ребёнка хочет хотя бы попасть на похороны сына. Бобиев убеждён, что мужчине дали срок несправедливо — якобы на самом деле он не участвовал в разборках.
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Напомним, 27 июня появились сообщения о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний ребёнок. Через два дня, 29 июня, волонтёры и силовики нашли тело мальчика в гаражном комплексе, неподалёку от дома, где он жил. Труп был спрятан в сумке. По делу об убийстве задержана его опекунша, суд арестовал её до 26 августа. Известно, что документы погибшего забрали из детсада ещё зимой. Выяснилось, что опекунша полгода получала пособие на ребёнка. Соцработники, в свою очередь, полгода "не замечали" пропажи мальчика. Им тоже грозит уголовное наказание.