Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемую в убийстве ребёнка опекуншу до 26 августа

Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил взять под стражу Веронику Н., которой предъявлено обвинение в убийстве и истязании шестилетнего Даниила (имя изменено) и мошенничестве при получении выплат. Женщина пробудет в СИЗО минимум до 26 августа.

Неравнодушные граждане тоже пришли сегодня к Чкаловскому районному суду с листовками, на которых были написаны призывы наказать виновных в смерти мальчика. Когда подозреваемую в автозаке привезли к суду, толпа заметно оживилась. В адрес опекунши летели оскорбления, но сама она выглядела спокойной, пишет kp.ru.