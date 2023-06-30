Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемую в убийстве ребёнка опекуншу до 26 августа
Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил взять под стражу Веронику Н., которой предъявлено обвинение в убийстве и истязании шестилетнего Даниила (имя изменено) и мошенничестве при получении выплат. Женщина пробудет в СИЗО минимум до 26 августа.
Неравнодушные граждане тоже пришли сегодня к Чкаловскому районному суду с листовками, на которых были написаны призывы наказать виновных в смерти мальчика. Когда подозреваемую в автозаке привезли к суду, толпа заметно оживилась. В адрес опекунши летели оскорбления, но сама она выглядела спокойной, пишет kp.ru.
Избила железным рожком из-за винограда: Стали известны детали убийства 6-летнего малыша его опекуншей
Напомним, что шестилетнего мальчика, которого двое суток искали всем Екатеринбургом, нашли мёртвым. Оказалось, что малыш погиб ещё в декабре и всё это время его тело хранилось в гараже приёмной семьи. По делу об убийстве была задержана опекунша мальчика, кроме того, у неё забрали остальных детей — трёх родных и двух приёмных. При этом сама женщина считает своё задержание несправедливым.
Личная страница в соцсети