На Урале ужесточат контроль за приёмными семьями после убийства шестилетнего мальчика опекуншей

Минсоцполитики Свердловской области на фоне убийства шестилетнего мальчика опекуншей Вероникой Наумовой планирует изменить подход к проверкам семей с приёмными детьми. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на министерство.

Сегодня этот механизм регулируется федеральными нормативами. План по реализации госполитики по защите детей-сирот рассчитан до 2027 года и подразумевает пересмотр принципов сопровождения опекаемых детей.

Согласно ему, приёмный ребёнок должен не менее двух раз в год проходить психологическое обследование, расписание приёмов будут формировать региональные органы опеки. Также в рамках проверки чиновников обяжут запрашивать информацию о воспитаннике у сотрудников детсада или школы. Дополнительную характеристику обязаны предоставлять врачи.