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26 июля, 11:00

На Урале ужесточат контроль за приёмными семьями после убийства шестилетнего мальчика опекуншей

В свердловском Минсоцполитики готовят реформы после убийства мальчика опекуншей

<p>Прощание с убитым в Екатеринбурге мальчиком. Фото ©<a href="https://www.e1.ru/text/gorod/2023/07/05/72466340/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> E1</a> / Владислав Лоншаков</p>

Прощание с убитым в Екатеринбурге мальчиком. Фото © E1 / Владислав Лоншаков

Минсоцполитики Свердловской области на фоне убийства шестилетнего мальчика опекуншей Вероникой Наумовой планирует изменить подход к проверкам семей с приёмными детьми. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на министерство.

Сегодня этот механизм регулируется федеральными нормативами. План по реализации госполитики по защите детей-сирот рассчитан до 2027 года и подразумевает пересмотр принципов сопровождения опекаемых детей.

Согласно ему, приёмный ребёнок должен не менее двух раз в год проходить психологическое обследование, расписание приёмов будут формировать региональные органы опеки. Также в рамках проверки чиновников обяжут запрашивать информацию о воспитаннике у сотрудников детсада или школы. Дополнительную характеристику обязаны предоставлять врачи.

В свердловском Минсоцполитики уверены, что механизм контроля требует серьёзной доработки. Так, для недопущения случаев гибели детей-сирот предлагается усовершенствовать систему подбора и подготовки потенциальных приёмных родителей, снизить уровень формализма при проверках условий проживания приёмных детей и обеспечить полное информирование органов опеки обо всех инцидентах с детьми-сиротами.

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Напомним, 27 июня стало известно об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера. Уже 29 июня его тело, спрятанное в сумке, нашли в гаражах недалеко от дома. Позднее по делу об убийстве ребёнка была задержана его опекунша и арестована до 26 августа. Как выяснилось позже, документы погибшего забрали из детского сада зимой, а опекунша ещё полгода после убийства получала пособие на ребёнка. Причём соцработники, которым теперь грозит уголовное наказание, всё это время "не замечали" пропажи мальчика.

Ирина Фальке
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