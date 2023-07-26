На Урале ужесточат контроль за приёмными семьями после убийства шестилетнего мальчика опекуншей
В свердловском Минсоцполитики готовят реформы после убийства мальчика опекуншей
Прощание с убитым в Екатеринбурге мальчиком. Фото © E1 / Владислав Лоншаков
Минсоцполитики Свердловской области на фоне убийства шестилетнего мальчика опекуншей Вероникой Наумовой планирует изменить подход к проверкам семей с приёмными детьми. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на министерство.
Сегодня этот механизм регулируется федеральными нормативами. План по реализации госполитики по защите детей-сирот рассчитан до 2027 года и подразумевает пересмотр принципов сопровождения опекаемых детей.
Согласно ему, приёмный ребёнок должен не менее двух раз в год проходить психологическое обследование, расписание приёмов будут формировать региональные органы опеки. Также в рамках проверки чиновников обяжут запрашивать информацию о воспитаннике у сотрудников детсада или школы. Дополнительную характеристику обязаны предоставлять врачи.
В свердловском Минсоцполитики уверены, что механизм контроля требует серьёзной доработки. Так, для недопущения случаев гибели детей-сирот предлагается усовершенствовать систему подбора и подготовки потенциальных приёмных родителей, снизить уровень формализма при проверках условий проживания приёмных детей и обеспечить полное информирование органов опеки обо всех инцидентах с детьми-сиротами.
Напомним, 27 июня стало известно об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера. Уже 29 июня его тело, спрятанное в сумке, нашли в гаражах недалеко от дома. Позднее по делу об убийстве ребёнка была задержана его опекунша и арестована до 26 августа. Как выяснилось позже, документы погибшего забрали из детского сада зимой, а опекунша ещё полгода после убийства получала пособие на ребёнка. Причём соцработники, которым теперь грозит уголовное наказание, всё это время "не замечали" пропажи мальчика.