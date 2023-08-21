Фатальное погружение: Раскрыта последняя СМС гида пропавшей под землёй в Москве группы из 8 диггеров

Восемь человек принимали участие в фатальной вчерашней экскурсии по московским коллекторам, пишет Mash. По его данным, гидом группы был 31-летний Константин Филиппов. После начала мощного ливня они хотели выбраться наружу, но, по всей видимости, не смогли.