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21 августа, 10:02
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Фатальное погружение: Раскрыта последняя СМС гида пропавшей под землёй в Москве группы из 8 диггеров

Восемь человек участвовали в фатальной экскурсии по коллекторам Москвы

<p>Гид группы диггеров Константин Филиппов. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/breakingmash/47074" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Гид группы диггеров Константин Филиппов. Обложка © T.me / Mash

Восемь человек принимали участие в фатальной вчерашней экскурсии по московским коллекторам, пишет Mash. По его данным, гидом группы был 31-летний Константин Филиппов. После начала мощного ливня они хотели выбраться наружу, но, по всей видимости, не смогли.

"Дождь. Можно ли выходить на Трубной?" гласит последнее сообщение гида, после этого он перестал выходить на связь.

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Напомним, вчера в Москве-реке в районе парка "Зарядье" обнаружили тело. Сегодня рано утром почти в том же месте выловили ещё одного погибшего в коллекторе на Москворецкой набережной. Утонувшими оказались 15-летняя дочь главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник, которые взяли экскурсию и вместе с диггерами отправились бродить по подземельям. Часом ранее была найдена мёртвой третья участница экскурсии.

Андрей Бражников
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