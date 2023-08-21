Фатальное погружение: Раскрыта последняя СМС гида пропавшей под землёй в Москве группы из 8 диггеров
Восемь человек участвовали в фатальной экскурсии по коллекторам Москвы
Гид группы диггеров Константин Филиппов. Обложка © T.me / Mash
Восемь человек принимали участие в фатальной вчерашней экскурсии по московским коллекторам, пишет Mash. По его данным, гидом группы был 31-летний Константин Филиппов. После начала мощного ливня они хотели выбраться наружу, но, по всей видимости, не смогли.
"Дождь. Можно ли выходить на Трубной?" — гласит последнее сообщение гида, после этого он перестал выходить на связь.
Напомним, вчера в Москве-реке в районе парка "Зарядье" обнаружили тело. Сегодня рано утром почти в том же месте выловили ещё одного погибшего в коллекторе на Москворецкой набережной. Утонувшими оказались 15-летняя дочь главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник, которые взяли экскурсию и вместе с диггерами отправились бродить по подземельям. Часом ранее была найдена мёртвой третья участница экскурсии.