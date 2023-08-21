В Москве-реке нашли тело ещё одной участницы экскурсии диггеров

Напомним, вчера, 20 августа, в районе парка "Зарядье" из Москвы-реки выловили тело человека. А сегодня, 21 августа, в шестом часу утра в коллекторе на Москворецкой набережной почти в том же самом месте обнаружили ещё одного погибшего. Выяснилось, что это двое подростков — 15-летняя дочь главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник. Все они были на экскурсии диггеров, которые водят людей по подземельям Москвы. Не исключено, что в группе были ещё участники.