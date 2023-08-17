Петербургский подросток полез в озеро, не умея плавать, и впал в кому

Петербургский школьник попал в реанимацию после неудачного купания в Верхнем Суздальском озере, куда пришёл в компании с одноклассниками. По данным АН "Оперативное прикрытие", подросток полез в воду, не умея плавать. В результате его вытащили из озера сотрудники спасательной станции с признаками утопления.

Ранее в МЧС привели шокирующие цифры о числе утопленников за июль. Выяснилось, что в российских регионах за один только месяц утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже. Но трагедии случаются и не в открытой воде. Так, восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в городе Щёкино Тульской области. Его исчезновение под водой заметил старший брат, который позвал на помощь взрослых.