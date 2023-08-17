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17 августа, 08:15

Петербургский подросток полез в озеро, не умея плавать, и впал в кому

Петербургский школьник попал в реанимацию после неудачного купания в Верхнем Суздальском озере, куда пришёл в компании с одноклассниками. По данным АН "Оперативное прикрытие", подросток полез в воду, не умея плавать. В результате его вытащили из озера сотрудники спасательной станции с признаками утопления.

"Подростка доставили в детскую больницу с гипоксической комой, в тяжёлом состоянии, и поместили в отделение реанимации", — информирует источник.

Выпивавшие взрослые проглядели, как в озере в Петербурге утонула шестилетняя девочка

Выпивавшие взрослые проглядели, как в озере в Петербурге утонула шестилетняя девочка

Ранее в МЧС привели шокирующие цифры о числе утопленников за июль. Выяснилось, что в российских регионах за один только месяц утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже. Но трагедии случаются и не в открытой воде. Так, восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в городе Щёкино Тульской области. Его исчезновение под водой заметил старший брат, который позвал на помощь взрослых.

Обложка ©

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Марина Калегина
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