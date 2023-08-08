МЧС привело шокирующие цифры о числе утопленников за июль
МЧС: Более 930 человек утонули в июле во время купания в водоёмах России
В российских регионах только за июль утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже. Такие данные приводит МЧС РФ в своём телеграм-канале.
"Только в июле на акваториях погибло 933 человека", — указано в тексте. Там отмечается, что большинство трагедий происходит по вине отдыхающих.
Спасатели призвали купаться только в строго разрешённых местах, не заплывать дальше установленных буйков, не злоупотреблять алкоголем и не оставлять детей одних у воды.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино пьяный мужчина решил подшутить над друзьями, с которыми находился в одной лодке, но сделал хуже для себя и в итоге погиб.
ТАСС / Сергей Бобылев