МЧС привело шокирующие цифры о числе утопленников за июль

В российских регионах только за июль утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже. Такие данные приводит МЧС РФ в своём телеграм-канале.

"Только в июле на акваториях погибло 933 человека", — указано в тексте. Там отмечается, что большинство трагедий происходит по вине отдыхающих.

Спасатели призвали купаться только в строго разрешённых местах, не заплывать дальше установленных буйков, не злоупотреблять алкоголем и не оставлять детей одних у воды.