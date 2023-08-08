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8 августа, 15:14

МЧС привело шокирующие цифры о числе утопленников за июль

МЧС: Более 930 человек утонули в июле во время купания в водоёмах России

В российских регионах только за июль утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже. Такие данные приводит МЧС РФ в своём телеграм-канале.

"Только в июле на акваториях погибло 933 человека", указано в тексте. Там отмечается, что большинство трагедий происходит по вине отдыхающих.

Спасатели призвали купаться только в строго разрешённых местах, не заплывать дальше установленных буйков, не злоупотреблять алкоголем и не оставлять детей одних у воды.

Отец с двумя сыновьями трагически погибли во время катания на гидроцикле в Сибири

Отец с двумя сыновьями трагически погибли во время катания на гидроцикле в Сибири

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино пьяный мужчина решил подшутить над друзьями, с которыми находился в одной лодке, но сделал хуже для себя и в итоге погиб.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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