Выпивавшие взрослые проглядели, как в озере в Петербурге утонула шестилетняя девочка
ГСУ СКР по Петербургу выясняет, как в Гореловском озере утонул ребёнок
В Гореловском озере в Санкт-Петербурге утонул шестилетний ребёнок. Девочка отдыхала на пляже вместе с мамой и её друзьями. Взрослые, как утверждают очевидцы, распивали спиртные напитки и не заметили, как кроха оказалась в воде.
РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщает, что тело девочки достала из озера мать. Девочке сделали искусственное дыхание и отвезли в ближайшее медицинское учреждение, но спасти, к сожалению, уже не смогли. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.
"По данному факту следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — информирует пресс-служба регионального управления СКР.
Ранее в МЧС привели шокирующие цифры о числе утопленников за июль. Выяснилось, что в российских регионах за один только месяц утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже. Но трагедии случаются и не в открытой воде. Так, восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в городе Щёкино Тульской области. Его исчезновение под водой заметил старший брат, который позвал на помощь взрослых.
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