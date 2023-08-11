Выпивавшие взрослые проглядели, как в озере в Петербурге утонула шестилетняя девочка

В Гореловском озере в Санкт-Петербурге утонул шестилетний ребёнок. Девочка отдыхала на пляже вместе с мамой и её друзьями. Взрослые, как утверждают очевидцы, распивали спиртные напитки и не заметили, как кроха оказалась в воде.

РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщает, что тело девочки достала из озера мать. Девочке сделали искусственное дыхание и отвезли в ближайшее медицинское учреждение, но спасти, к сожалению, уже не смогли. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

"По данному факту следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — информирует пресс-служба регионального управления СКР.