Подземные экскурсии по Неглинке приостановили после гибели группы подростков-диггеров
Подземные экскурсии с диггерами по Неглинке приостановили после гибели людей
Московские экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке приостановлены на фоне гибели группы подростков-диггеров. Об этом сообщается на сайте по организации экстремальных мероприятий.
"Экскурсия больше не проводится. Пожалуйста, выберите другую", — говорится на сайте.
Помимо Неглинки сервис по бронированию экскурсий также предлагает любителям острых ощущений выбрать экстремальные прогулки с диггером по рекам Чечёра и Пресня. При этом ближайшие доступные для бронирования даты начинаются только с 18 сентября.
Напомним, вчера в Москве-реке в районе парка "Зарядье" обнаружили тело. Сегодня рано утром почти в том же месте спасатели выловили ещё одного погибшего в коллекторе на Москворецкой набережной. Утонувшими оказались 15-летняя дочь главы PR-службы компании "Ланит" Дмитрия Маркушина и его 17-летний племянник, которые взяли экскурсию и вместе с диггерами отправились бродить по подземельям. Не исключено, что в группе были ещё люди — уже найдена третья участница.