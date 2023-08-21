Подземные экскурсии по Неглинке приостановили после гибели группы подростков-диггеров

Московские экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке приостановлены на фоне гибели группы подростков-диггеров. Об этом сообщается на сайте по организации экстремальных мероприятий.

"Экскурсия больше не проводится. Пожалуйста, выберите другую", — говорится на сайте.