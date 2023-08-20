Ушла гулять и исчезла: Полицию Анапы подняли на поиски девятилетней Камилы

В Анапе ищут пропавшую девятилетнюю девочку Камилу Одамбаеву. Она ушла гулять 19 августа и не вернулась домой. О её пропаже сообщил kp.ru.

Пропавшая в Анапе девятилетняя Камила. Ориентировка © Поисковый отряд "Лиза алерт" Краснодарского края

Приметы девочки: рост около 125 сантиметров, телосложение худощавое, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи она была в ярком жёлтом сарафане и шлёпанцах цвета сирени.

Камилу ищут полиция и волонтёры. Всех, у кого есть информация о том, где находится пропавшая девочка, просят сообщать в полицию или на бесплатную горячую линию "Лизы алерт" 8 (800) 700-54-52 или по 112. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили журналистам, что личный состав полиции города-курорта поднят на поиски пропавшей девочки.