В Туве перевернулась лодка с людьми, три человека пропали
Лодка, перевернувшаяся на реке Большой Енисей. Обложка © t.me / МЧС #Тыва —сообщество безопасности
Лодка с людьми перевернулась в Республике Тыва, в результате чего пропали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, это произошло 10 августа в Тоджинском районе республики на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем. Всего в казанке находилось четыре человека, одному из которых удалось выплыть самостоятельно. Местонахождение остальных неизвестно, к их поиску приступили спасатели.
"Для поисковых работ на место происшествия выдвинулись два катера Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России", — уточнили в МЧС.
Ранее Лайф рассказывал о трагическом случае в Чувашии, где на реке Волге затонула моторная лодка с людьми. Семерых удалось спасти, однако один погиб, двое пропали. Они находились на 1156-м километре судового хода в районе острова Амоксары.