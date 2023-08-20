В Туве перевернулась лодка с людьми, три человека пропали

Лодка с людьми перевернулась в Республике Тыва, в результате чего пропали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, это произошло 10 августа в Тоджинском районе республики на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем. Всего в казанке находилось четыре человека, одному из которых удалось выплыть самостоятельно. Местонахождение остальных неизвестно, к их поиску приступили спасатели.

"Для поисковых работ на место происшествия выдвинулись два катера Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России", — уточнили в МЧС.