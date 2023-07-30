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30 июля, 08:37

Один человек погиб и двое пропали после того, как лодка перевернулась на Волге в Чувашии

На Волге в Чувашии перевернулась моторная лодка с людьми, есть погибший

В Чувашии на реке Волге затонула моторная лодка с людьми. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Семерых людей спасли, один человек погиб, ещё двоих продолжают искать.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 29 июля, на 1156-м километре судового хода реки Волги в районе острова Амоксары.

"Произошло затопление маломерного судна марки "Прогресс-4" с пассажирами на борту. В ходе поисково-спасательной операции обнаружены и спасены семь пассажиров лодки", — говорится в сообщении.

Семейная пара погибла, перевернувшись на лодке в Нижегородской области

Семейная пара погибла, перевернувшись на лодке в Нижегородской области

Сейчас идут поиски ещё одного пассажира и судоводителя. На данный момент известно, что инцидент произошёл из-за ухудшения погоды во время шторма. По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на одном из водных объектов Кронштадта перевернулась лодка с шестью пассажирами. Один из них погиб.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Илья Суриков
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