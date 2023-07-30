Один человек погиб и двое пропали после того, как лодка перевернулась на Волге в Чувашии

В Чувашии на реке Волге затонула моторная лодка с людьми. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Семерых людей спасли, один человек погиб, ещё двоих продолжают искать.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 29 июля, на 1156-м километре судового хода реки Волги в районе острова Амоксары.

"Произошло затопление маломерного судна марки "Прогресс-4" с пассажирами на борту. В ходе поисково-спасательной операции обнаружены и спасены семь пассажиров лодки", — говорится в сообщении.

Сейчас идут поиски ещё одного пассажира и судоводителя. На данный момент известно, что инцидент произошёл из-за ухудшения погоды во время шторма. По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.