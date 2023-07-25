Один человек погиб из-за перевернувшейся лодки в Кронштадте
СК: В Санкт-Петербурге возле Кронштадта перевернулась лодка, есть погибший
На одном из водных объектов Кронштадта перевернулась лодка с шестью пассажирами, один из которых погиб. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации, все люди извлечены из воды, один человек погиб", — указано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сообщается, что всех пассажиров катера достали из воды. Причины происшествия будут установлены правоохранительными органами.
Ранее в Нижегородской области семейная пара утонула после опрокидывания надувной лодки в реке в Богородском районе. С ними был их шестилетний сын, которого вместе с женщиной достали из воды очевидцы.
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