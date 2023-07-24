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23 июля, 21:15

Семейная пара погибла, перевернувшись на лодке в Нижегородской области

СК РФ: Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области

<p>В Нижегородской области утонула семейная пара, ребёнка спасли. Обложка © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1810929/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

В Нижегородской области утонула семейная пара, ребёнка спасли. Обложка © СК РФ

В Нижегородской области семейная пара утонула после опрокидывания надувной лодки в реке в Богородском районе. С ними был их шестилетний сын, которого вместе с женщиной достали из воды очевидцы. Обоим оказали первую медицинскую помощь, но мать семейства не выжила, рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

"Ребёнка и женщину достали из воды очевидцы. Мальчик доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину спасти не удалось. Тело мужчины извлечено из водоёма водолазами МЧС", — сообщили в пресс-службе СК РФ.


Ведётся доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

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Ранее в городе Ангарске утонул двенадцатилетний мальчик, его девятилетний брат госпитализирован в тяжёлом состоянии. Предварительно, трое детей находились на реке Китой без присмотра взрослых. Во время купания двое из них уплыли далеко от берега и стали тонуть. Помощь пришла с опозданием.

Анатолий Симоненко
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