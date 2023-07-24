Семейная пара погибла, перевернувшись на лодке в Нижегородской области
СК РФ: Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области
В Нижегородской области утонула семейная пара, ребёнка спасли. Обложка © СК РФ
В Нижегородской области семейная пара утонула после опрокидывания надувной лодки в реке в Богородском районе. С ними был их шестилетний сын, которого вместе с женщиной достали из воды очевидцы. Обоим оказали первую медицинскую помощь, но мать семейства не выжила, рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.
"Ребёнка и женщину достали из воды очевидцы. Мальчик доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину спасти не удалось. Тело мужчины извлечено из водоёма водолазами МЧС", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ведётся доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в городе Ангарске утонул двенадцатилетний мальчик, его девятилетний брат госпитализирован в тяжёлом состоянии. Предварительно, трое детей находились на реке Китой без присмотра взрослых. Во время купания двое из них уплыли далеко от берега и стали тонуть. Помощь пришла с опозданием.