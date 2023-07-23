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23 июля, 03:48

Во время купания в реке в Приангарье утонул подросток, его брат попал в больницу

<p>Река Китой в Ангарске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sledcom38/1361" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком38</a></p>

Река Китой в Ангарске. Обложка © Telegram / Следком38

В городе Ангарске утонул двенадцатилетний мальчик, его девятилетний брат госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Предварительно, трое детей находились на реке Китой без присмотра взрослых. Во время купания двое из них уплыли далеко от берега и стали тонуть. Помощь пришла с опозданием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Под Иркутском двухлетний мальчик утонул, пока мать отвлеклась

Под Иркутском двухлетний мальчик утонул, пока мать отвлеклась

Следственный комитет призывает взрослых проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра, чтобы не случилось трагедии. Региональная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии, об обеспечении безопасного пребывания на водных объектах, а также причинам и условиям произошедшего.

А ранее пятилетний мальчик утонул в аквапарке под Смоленском на глазах у отца и брата, когда прыгал на водных батутах. Ребёнок оказался в бассейне без спасательного жилета.

Лариса Сафронова
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