Во время купания в реке в Приангарье утонул подросток, его брат попал в больницу
Река Китой в Ангарске. Обложка © Telegram / Следком38
В городе Ангарске утонул двенадцатилетний мальчик, его девятилетний брат госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Предварительно, трое детей находились на реке Китой без присмотра взрослых. Во время купания двое из них уплыли далеко от берега и стали тонуть. Помощь пришла с опозданием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следственный комитет призывает взрослых проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра, чтобы не случилось трагедии. Региональная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии, об обеспечении безопасного пребывания на водных объектах, а также причинам и условиям произошедшего.
А ранее пятилетний мальчик утонул в аквапарке под Смоленском на глазах у отца и брата, когда прыгал на водных батутах. Ребёнок оказался в бассейне без спасательного жилета.