Во время купания в реке в Приангарье утонул подросток, его брат попал в больницу

В городе Ангарске утонул двенадцатилетний мальчик, его девятилетний брат госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Предварительно, трое детей находились на реке Китой без присмотра взрослых. Во время купания двое из них уплыли далеко от берега и стали тонуть. Помощь пришла с опозданием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).