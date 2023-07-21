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21 июля, 06:03

Найдена затопленная лодка: Супруги с маленьким внуком пошли на рыбалку и пропали в Приангарье

В Иркутской области ищут супругов с внуком, пропавших во время рыбалки на Лене

<p>Местность, где пропала семейная пара с внуком. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_38/3382?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД38</a></p>

Местность, где пропала семейная пара с внуком. Обложка © Telegram / МВД38

Семейная пара с внуком пропала во время рыбалки в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Лодка с вещами и спасательными жилетами, найденная в районе устья реки Бобровки. Фото © Telegram / МВД38

Лодка с вещами и спасательными жилетами, найденная в районе устья реки Бобровки. Фото © Telegram / МВД38

По данным ведомства, 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их пятилетний внук решили провести время на природе в Киренском районе и 15 июля отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лене. Они должны были вернуться через два дня, однако 17 июля в посёлке Юбилейный так и не объявились. Тогда глава администрации забил тревогу и обратился в полицию.

Правоохранители совместно со спасателями отряда "Северный" организовали поиски, в результате которых в районе устья Бобровки, впадающей в реку Чечуй, была обнаружена затопленная лодка с вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.

"В настоящее время поиск пропавших продолжается. Обследуются река, прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные в указанном районе", — уточнили в полиции.

Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой

Ранее Лайф рассказывал о пропавших жителях Тувы, которые отправились собирать кедровые орехи. Родственники поехали на машине за село Шуурмак Тес-Хемского района, однако уже через сутки перестали выходить на связь. Теперь полиция ищет 63-летнего и 37-летнего мужчин, 46-летнюю и 65-летнюю женщин, а также 16-летнего подростка.

Николь Вербер
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