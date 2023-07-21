Найдена затопленная лодка: Супруги с маленьким внуком пошли на рыбалку и пропали в Приангарье

Семейная пара с внуком пропала во время рыбалки в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Лодка с вещами и спасательными жилетами, найденная в районе устья реки Бобровки. Фото © Telegram / МВД38

По данным ведомства, 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их пятилетний внук решили провести время на природе в Киренском районе и 15 июля отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лене. Они должны были вернуться через два дня, однако 17 июля в посёлке Юбилейный так и не объявились. Тогда глава администрации забил тревогу и обратился в полицию.

Правоохранители совместно со спасателями отряда "Северный" организовали поиски, в результате которых в районе устья Бобровки, впадающей в реку Чечуй, была обнаружена затопленная лодка с вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.

"В настоящее время поиск пропавших продолжается. Обследуются река, прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные в указанном районе", — уточнили в полиции.