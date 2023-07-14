Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой

Пропавшая в районе Фишт-Оштеновского горного массива в Республике Адыгея 11-летняя девочка найдена, она жива. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Он поблагодарил МЧС и всех задействованных в поисково-спасательной операции за проделанную работу.

"Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние удовлетворительное. Уже передана родителям. Рад, что история завершилась благополучно. Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребёнка", — написал он в телеграм-канале.

Кумпилов напомнил, что нахождение в горах требует особой осторожности и соблюдения правил безопасности.