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14 июля, 11:52

Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой

Пропавшая в районе Фишт-Оштеновского горного массива в Республике Адыгея 11-летняя девочка найдена, она жива. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Он поблагодарил МЧС и всех задействованных в поисково-спасательной операции за проделанную работу.

"Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние удовлетворительное. Уже передана родителям. Рад, что история завершилась благополучно. Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребёнка", написал он в телеграм-канале.

Кумпилов напомнил, что нахождение в горах требует особой осторожности и соблюдения правил безопасности.

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Напомним, 11-летняя девочка пропала вчера, когда возвращалась с родителями с озера Псенодах на туристическую базу. В поисково-спасательной операции был задействован вертолёт.

Обложка ©

VK / "ЮРПСО МЧС России"

Матвей Константинов
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